Die Kandidaten der 2. Show: Bianca Jenny 17 Jahre, aus Moosburg Beruf: Schülerin Song: "When We Were Young" von Adele Juryjoker: Dieter Bohlen Geboren und aufgewachsen in Österreich, ist Bianca seit der Trennung von ihrem Freund vor einigen Monaten zu ihrer Mutter ins bayerische Moosburg gezogen. 'Ich bin so aufgeregt, ich zittere am ganzen Körper', gesteht die hübsche Blondine vor ihrem Auftritt und gibt zu: "Vor Dieter Bohlen habe ich am meisten Angst, aber ich denke, ich schaffe das!" Für ihren Auftritt hat sich die 17-Jährige einen Song von Megastar Adele ausgesucht und hofft, damit einen der begehrten Recall-Zettel zu ergattern. Michael Popov 32 Jahre, aus Schwerin Beruf: Arbeitssuchend Song: "My Heart Will Go On" von Celine Dion Juryjoker: Dieter Bohlen Nach einer vernichtenden Kritik vom Pop-Titan ('Man muss schon ein ganz feines Ohr haben, um das nicht mit einer Klospülung zu verwechseln') bei seinem letzten Castingauftritt im Jahr 2013, versucht Michael dieses Jahr erneut sein Glück bei DSDS und verspricht: "Popov is back! Und dieses Mal werde ich alles besser machen." Dafür hat Michael, gebürtig aus der Ukraine und seit 2001 in Deutschland, sich mit Gesangsunterricht vorbreitet. Doch auf dem Weg ins Studio geht schon einiges schief: Eigentlich sollte Mama Vera Backstage die Daumen drücken, 'aber ich kann sie nicht finden', erklärt der 32-Jährige. Wird Vera es noch pünktlich zum Auftritt ihres Sohnemanns schaffen und wird Michael diesmal vor den kritischen Augen der Jury bestehen? Alexander Jahnke 29 Jahre, aus Delmenhorst Beruf: Sachbearbeiter Song: Mein Freak (Eigenkomposition) Juryjoker: Dieter Bohlen Alexander macht bereits Musik, seitdem er 14 Jahre alt ist. Seitdem empfehlen ihm seine Freunde und Bekannte immer wieder, sich bei DSDS zu bewerben. "Jetzt bin ich da!" freut sich der 29-Jährige. Seine musikalische Leidenschaft gehört den leisen Tönen: Alex schreibt am liebsten deutsche Songs, die eher softer sind. 'Musik für Mädels', wie Alex selbst beschreibt. Der 29-Jährige will mit seinem eigenen Song "Mein Freak" vor der Jury punkten, doch zumindest Shirin David ist nicht leicht zu überzeugen: "Hab ich was an den Ohren? Das klang nicht harmonisch." Ob der Rest der Jury das auch so sieht? Olessja Linke 29 Jahre, aus Thyrnau Beruf: gelernte Mediengestalterin, arbeitssuchend Song: "Ikenai Borderline" von Walküre Juryjoker: Dieter Bohlen Olessja (Spitzname 'Lissekatze') ist riesengroßer Animé-Fan und lebt diese Leidenschaft auch optisch voll aus: Kleidung und Styling - hier ist alles auf ihre Lieblingsfiguren abgestimmt. 'Aber für die Jury habe ich mich heute extra verrückt angezogen', erklärt Olessja. 'Sieht aus wie eine Mischung aus der frühen Madonna und Donald Duck', findet H.P. Baxxter. Auch bei ihrer Songauswahl hat sich die 29-Jährige von ihrem Hobby inspirieren lassen und sich für einen japanischen Song aus der Animé-Serie "Macross Delta" entschieden. 'In Japan wäre ich voll beliebt', ist sich Olessja sicher. Ob sie in der Jury Gleichgesinnte findet? Patrick Keil 29 Jahre, aus Gießen Beruf: Physiotherapeut Song: "Wir sind groß" von Mark Forster Juryjoker: Shirin David Im beruflichen Leben Physiotherapeut mit eigener Praxis, gehört Patricks private Leidenschaft der Familie (Ehefrau und gemeinsamer dreijähriger Sohn) und der Musik! 'Ich habe Blut geleckt und will hier unbedingt weiterkommen', gibt der 29-Jährige zu. Bei der Jury kann Patrick schon Punkte sammeln, als er verrät, was er beruflich macht: 'Ich war heute Morgen kurz vor Hexenschuss', so H.P. Baxxter und Shirin David bittet: "Meine Schultern tun so weh, kannst du die mal massieren?" Gefragt, getan! Ob Patrick mit seinem Gesang ebenfalls Fans in der Jury findet? Denny Fritzsch 24 Jahre, aus Plauen Beruf: Lagerist Song: "Geiles Leben" von Glasperlenspiel Juryjoker: Michelle Aus Plauen zum Casting angereist ist Denny: Musikalische Unterstützung hat sich der 24-Jährige in Form seiner Musik-Box mitgebracht, deren Sound seiner Performance den nötigen Pepp