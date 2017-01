RTL 17:45 bis 18:45 Show Best of...! Deutschlands schnellste Rankingshow D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute mit u.a. diesen Themen: + Weil die Fluggesellschaft Mist gebaut hat, kommen einige Menschen nicht mehr aus dem Winterurlaub nach Hause. Und dann sollen sie in einem Loch übernachten. Der ganze Wahnsinn vor laufender Kamera. + Es ist das außergewöhnlichste Weihnachtsgeschenk, von dem wir je gehört haben: Ein Mädchen bekommt eine Zwillingsschwester - und das, obwohl sie schon zehn Jahre alt ist!! + Zwei Jungs haben diese Woche Menschen auf der ganzen Welt zum Lachen gebracht. Wir versprechen: wenn wir es in voller Länge zeigen, werden Sie vom Sofa kippen. + Diese Woche haben wir wirklich einen Krachertrick für Sie: wie man diese teuren Stifte fürs Smartphone für wenige Cent ganz einfach selber machen kann, hat uns total überrascht. + Ein Mann wird von der Polizei geschnappt - und bekommt lebenslänglich. Aber nicht, wie Sie jetzt vielleicht denken.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Angela Finger-Erben Originaltitel: Best of...!