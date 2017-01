VOX 19:10 bis 20:15 Show Die Pferdeprofis Sonja Papke und Fuchswallach "Pegasus" / Veronika Walch und "Shadow" D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Obwohl es ihm eigentlich im Blut liegen müsste, steht "Pegasus" mit Stangen auf Kriegsfuß. Jeden Versuch seiner Besitzerin Sonja Papke, die Hölzer ins Training mit einzubauen, boykottiert er konsequent. Davor stehenbleiben oder ausweichen sind noch die harmloseren Varianten. Gefährlich wird es, wenn Sonja versucht, ihr Pferd über die Stangen zu reiten. Denn dann steigt der Fuchswallach auch gerne, nur um nicht über die verhassten Dinger laufen zu müssen. Sonja ist verzweifelt, denn der Tierarzt hat ihr dringend empfohlen, viel Stangenarbeit mit Pegasus zu machen, damit der Wallach nach einer Verletzungspause schnell wieder fit wird und genügend Muskeln aufbaut. Doch was tun? Sonja wendet sich hilfesuchend an Sandra Schneider. Die Westerntrainerin soll im Laufe des Trainings herausfinden, ob nicht vielleicht noch mehr hinter 'Pegasus'' Abneigung steckt. "Shadow" möchte nicht galoppieren. Das vermittelt er seiner Besitzerin Veronika Walch jeden Tag aufs Neue ziemlich deutlich. Sobald sie die Hilfe zum Angaloppieren gibt, reißt er ihr die Zügel aus der Hand, streckt den Kopf zum Boden und schmeißt sein Hinterteil so lange in die Luft, bis Veronika unten ist. Es wirkt fast wie ein einstudiertes Rodeo-Kunststück, so viel Übung haben die beiden in den vergangenen fünf Jahren darin bekommen. Aber Veronika kann nicht mehr. Von ihrer Selbstsicherheit im Sattel ist nicht mehr viel übrig. Dabei reitet sie von Kindesbeinen an und hatte nie Angst auf dem Pferd. Doch "Shadow" lehrt sie das Fürchten. Deswegen tritt die Duisburgerin auch die lange Reise nach Bayern an, um sich von Pferdeprofi Bernd Hackl helfen zu lassen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass Veronika und "Shadow" wieder zusammenfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bernd Hackl ("Horseman"), Sandra Schneider (Westerntrainerin) Originaltitel: Die Pferdeprofis