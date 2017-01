VOX 13:55 bis 14:55 Dokusoap Shopping Queen Motto in Bonn: 1.000 Folgen, 1.000 Dank! Kreiere den perfekten Look rund um dein neues Designer-It-P D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Styling-Doku "Shopping Queen" mit Guido Maria Kretschmer feiert großes Jubiläum. Unter dem Motto "1.000 Folgen, 1.000 Dank - Kreiere den perfekten Look rund um dein neues Designer-It-Piece!" begeben sich fünf Kandidatinnen aus Bonn auf Outfit-Suche und feiern gemeinsam mit den Designerlabels Louis Vuitton, Christian Louboutin, Tiffany, Burberry sowie Gucci Geburtstag. Jede Kandidatin erhält ein It-Piece eines Designers und stürzt sich damit in das Fashion-Abenteuer, das es seit dem 30.1.2012 gibt und das bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Wer wohl die 'Shopping Queen'-Krone dieser besonderen Woche erhält? Diesmal kann sich die Gewinnerin nicht nur auf 1.000 Euro Shopping-Geld freuen: Die Jubiläums-'Shopping Queen' gewinnt außerdem einen Trip in eine europäische Metropole für zwei Personen und nimmt - wie ihre Mistreiterinnen auch - ihr persönliches Designer-It-Piece mit nach Hause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Maria Kretschmer Originaltitel: Shopping Queen