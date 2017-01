VOX 01:20 bis 02:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Angeboren USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der 17-jährige Eric Byers meldet sich bei der Sondereinheit und gibt an, in seinen jüngeren Stiefbruder Cory verliebt zu sein. Er habe ihn zwar noch nie berührt, glaube aber nicht, sich noch lange beherrschen zu können. Eric bittet Benson, ihn in eine Klinik einzuweisen, um therapiert werden zu können. Da Eric noch nicht straffällig geworden ist, kann Benson ihm aber nicht helfen. Sie spricht aber mit Erics Mutter und seinem Stiefvater. Der ist so empört über die Neigungen seines Stiefsohns, dass er droht, Eric umzubringen. Kurz darauf wird Eric erstochen aufgefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Ice-T (Odafin 'Fin' Tutuola) Michaela McManus (A.D.A. Kim Greylek) BD Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Arthur W. Forney Drehbuch: Dick Wolf, Judy McCreary Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12