Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Aus Liebe wird Verderben USA, D 2015 Craig und Stefanie Rabinowitz wirken wie ein Traumpaar, doch der reizende Gatte spielt mit gezinkten Karten und bringt Familie und Freunde mit Betrügereien um ihr Geld. Als Craig in einem Strip-Club eine Tänzerin kennenlernt, macht er die 24-Jährige zu seiner Geliebten und investiert ein Vermögen in sie. Doch nach einigen Monaten hat er fast 700.000 Dollar Schulden und braucht dringend neues Geld. Wenig später ereignet sich ein tragischer Unfall: Stefanie wird tot in der Badewanne gefunden. Offensichtlich ist sie nach einem Schwächeanfall ertrunken. Ein Detail lässt die Ermittler jedoch stutzig werden: Welche Frau nimmt mit ihrem gesamten Schmuck ein Vollbad? Originaltitel: Deadly Sins