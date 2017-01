TLC 12:30 bis 13:25 Dokusoap Alle meine Frauen Eine Frau mehr in Kodys Leben USA 2015 Merken Für Christine ändert sich in dieser Woche eine ganze Menge: Ihre Töchter Aspyn und Mykelti ziehen aus, um aufs College zu gehen, und ihre Mutter Annie zieht ein! Um Annies Sachen abzuholen, fährt sie mit Kody nach Utah, doch dort gibt es erste Unstimmigkeiten: Obwohl Annie versprochen hatte, kräftig auszumisten, passen ihre Sachen kaum in den Wagen. Und der Ärger geht weiter, als Christine mit ihrer Mom einige Regeln besprechen will: Wenn Annie in Harmonie mit der Großfamilie und Schwiegersohn Kody leben möchte, muss sie sich an manche Richtlinien halten. Zuhause in Vegas ist Robyn wegen der dauernden Streitereien mit ihrem Ex-Mann völlig entnervt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sister Wives