TLC 11:30 bis 12:30 Dokusoap Alle meine Frauen Zu Besuch bei den Colliers USA 2015 Merken Während ihrer Ferienreise gibt es zwischen Kody und Christine mächtig Zoff, der fast eskaliert, als sie Montana erreichen. Um die Wogen zu glätten, möchte Kody den wahren Grund des Problems herausfinden und ist dann sehr überrascht. Später besuchen die Browns Nathan Collier, der zwei Frauen hat und gerade eine dritte umwirbt. Die Familien sprechen über ihre unterschiedlichen polygamen Lebensstile, tauschen Tipps über Mehrfachehen aus und machen zusammen eine Quad-Tour. Robyn ist beim Anblick des Geländefahrzeugs besorgt, weil ihr Sohn Dayton vor einiger Zeit in einen Unfall verwickelt und im Gesicht verletzt wurde. Kann der Junge seine Angst überwinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meri Brown (Herself) Originaltitel: Sister Wives Regie: Tim Gibbons