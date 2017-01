TLC 06:40 bis 07:25 Dokusoap Miami Ink - Tattoos fürs Leben Through Thick And Thin USA 2007 Merken Welcher Mann würde bei einem Bikini-Constest nicht gerne Punktrichter sein? Ami James und seine Tattoo-Profis gehen in dieser Rolle voll auf, haben aber leider nicht genug Zeit, um die verantwortungsvolle Aufgabe mit Hingabe ausfüllen zu können. Im Miami Ink geht es nämlich drunter und drüber, und Tattoo-Künstler Darren Brass muss das Studio wegen eines Krankheitsfalls in der Familie sogar für mehrere Wochen verlassen. Sein Kompagnon Ami ist daher gefordert, schnellstens für adäquaten Ersatz sorgen. Als dann auch noch Chris Garver Heimweh nach New York bekommt, kündigen sich echte Probleme an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miami Ink