RTL NITRO 23:40 bis 00:25 Serien Chicago Fire Harte Bandagen USA 2012 2017-01-07 04:50 HDTV Live TV Merken Da Leslie Shay nicht mehr mitansehen kann, wie ihr Kumpel Kelly Severide wegen seiner starken Schmerzen im Arm leidet und immer weiter Medikamente konsumiert, macht sie ihm einen Termin bei ihrer Bekannten Dr. Kendra. Severide nimmt die Untersuchung nur widerwillig wahr. Obwohl die Ärztin ihm dringend zu einer Operation rät, da sich seine Schmerzen ansonsten drastisch verschlimmern könnten, lehnt er dies kategorisch ab, um einen Dienstausfall von mehreren Monaten zu verhindern. Die Feuerwehrleute des Firehouse-55-Departments werden zu einem schweren Verkehrsunfall mitten auf einer Kreuzung gerufen. Eines der beteiligten Autos liegt auf dem Dach und droht, von einer Brücke zu stürzen. Der Feuerwehr gelingt es zwar, den Fahrer Greg Duffy und seinen jugendlichen Sohn zu bergen, doch der Junge ist so schwer verletzt, dass er von nun an querschnittsgelähmt ist. Casey kümmert sich derweil um den zweiten Wagen. Als er dessen Fahrer, der bei dem Crash nur leicht verletzt wurde, zum Tathergang befragen möchte, fehlt von diesem auf einmal jede Spur. Casey entdeckt auf dem Beifahrersitz leere Bierdosen, sodass er davon ausgeht, dass der junge Mann alkoholisiert am Steuer saß und deshalb den Unfall verursacht hat. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Unfallverursacher um Justin Voight, den Sohn eines einflussreichen Polizisten handelt, dem jedes Mittel recht wäre, damit sein Sohn für den Unfall keinerlei Verantwortung übernehmen muss. Der Polizist nimmt nach dem Unfall unverzüglich Kontakt mit Casey auf und bittet ihn, die Bierdosen nicht in seinem Einsatzbericht zu erwähnen, da sein Sohn bereits vorbestraft ist. Als Voight merkt, dass Casey hin- und hergerissen ist, droht er ihm schließlich sogar damit, seine Kontakte spielen zu lassen und damit Caseys Karriere als Feuerwehrmann zu beenden. Gelingt es Voight, Casey einzuschüchtern oder bringt dieser mit seinem Bericht die ganze Wahrheit ans Licht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Spencer (Matthew Casey) Taylor Kinney (Kelly Severide) Monica Raymund (Gabriel Dawson) Teri Reeves (Hallie Thomas) Charlie Barnett (Peter Mills) Eamonn Walker (Wallace Boden) Lauren German (Leslie Elizabeth Shay) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Joe Chappelle Drehbuch: Matt Olmstead Kamera: Lisa Wiegand Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 12