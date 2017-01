RTL NITRO 22:05 bis 22:55 Serien Chicago Fire Einsatz in Chicago USA 2012 2017-01-07 03:30 HDTV Live TV Merken Die Löscharbeiten eines brennenden Einfamilienhauses sind für die Feuerwehrmänner des Firehouse-55-Departements von Chicago ein ganz gewöhnlicher Einsatz, bis es zu einem tragischen Zwischenfall kommt: Obwohl das Haus noch nicht ausreichend belüftet ist, klettert der erfahrene Feuerwehrmann Andy Darden durch ein Fenster in die obere Etage, um eine vermisste Person zu suchen und kommt bei einer Explosion in den Flammen ums Leben. Matthew Casey, der Chef der Löschgruppe, versucht nach diesem tragischen Ereignis schnell wieder in den Alltag zurückzukehren, doch er gerät immer wieder mit Kelly Severide, dem Anführer der Löschtruppe aneinander, da sich die beiden Männer gegenseitig die Schuld für Andys Tod zuschieben. Zu Hause kommt Casey auch nicht zur Ruhe, denn er hat gerade seine Verlobung mit der Assistenzärztin Hallie gelöst. Bei einer Kollision von zwei Fahrzeugen auf der Columbus Drive Bridge werden eine Mutter und ihre kleine Tochter Madeline schwer verletzt. Zunächst sieht es so aus, als wäre der Unfallverursacher aus seinem Auto herausgeschleudert worden und über die Brücke in den Fluss gestürzt. Doch Casey entdeckt derweil einen Mann unter den Schaulisten, der sich nicht nur auffällig verhält, sondern sich plötzlich vom Unfallort entfernt. Die Rettungssanitäterinnen Leslie Shay und Gabriela Dawson bringen derweil die schwerverletze Madeline ins Krankenhaus. Da das Mädchen enorme Herzprobleme hat, entscheidet sich Dawson während der Fahrt für eine Perikardpunktion, da sie glaubt, nur so das Leben der Kleinen retten zu können. Der Chefarzt des Krankenhauses kann Dawsons Vorgehen jedoch überhaupt nicht nachvollziehen und schaltet den Personalrat ein. Bei einem weiteren Hausbrand rückt die Feuerwehr erneut an. Die Feuerwehrmänner haben die Situation bereits unter Kontrolle, als Casey und seinem Kollege Christopher Herrmann plötzlich der Boden unter den Füßen wegbricht und sie mehrere Stockwerke tief fallen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kinney (Kelly Severide) Jesse Spencer (Matthew Casey) Monica Raymund (Gabriel Dawson) Lauren German (Leslie Elizabeth Shay) Charlie Barnett (Peter Mills) Yuri Sardarov (Otis) Eamonn Walker (Wallace Boden) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Jeffrey Nachmanoff Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas Kamera: Lisa Wiegand Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 12