RTL NITRO 20:15 bis 21:10 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Unter Druck D 2008 2017-01-07 00:25 Merken Eigentlich ist es kein schlechter Tag für Semir und seinen neuen Partner Ben. Die Chefin ist in Urlaub und auch sonst scheint es ein ereignisloser Tag zu werden. Bis Ben in ein Juweliergeschäft geht, um seine Uhr reparieren zu lassen - und in einen Überfall samt Geiselnahme platzt. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Nach und nach erkennen Semir und Ben, dass sie in eine komplizierte Familientragödie geraten sind. Denn der vermeintliche Überfall entpuppt sich als eine uralte Rechnung, die der Gangster Sturm mit dem Uhrmacher Jörg Bauer zu begleichen hat. Bauer erweist sich als Sturms Ex-Komplize und wird dringend für einen Einbruch benötigt. Nachdem Bauer zu einem ersten Einbruch in einem Data-Center gezwungen wird, um Kundendaten für den großen Coup zu entwenden, weigert sich der "Reihenhaus-Familienvater" Bauer weiterhin in seine kriminelle Vergangenheit zurück zu kehren. Seine ahnungslose Frau Pia lernt ihren Mann von einer ungekannten Seite kennen und muss schließlich über sich hinaus wachsen und Bauers Rolle als Tresorknacker einnehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Stephan Kampwirth (Jörg Bauer) Katharina Abt (Pia Bauer) Anian Zollner (Thomas Sturm) Joel Basman (Nils Bauer) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Horst Wieschen Musik: Kay Skerra Altersempfehlung: ab 12