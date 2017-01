RTL NITRO 17:45 bis 18:35 Dokumentation The Eighties Die Generation Fernsehen (1) USA 2016 Live TV Merken 1. Staffel, Folge 1: Zu Beginn der achtziger Jahre wurde die amerikanische Fernsehlandschaft von nur drei großen Sendeanstalten dominiert. Doch mit dem Aufkommen des Kabelfernsehens drängten neue Sender auf den Markt und MTV erfand das Musikfernsehen. Mit der größeren Auswahl und neuen Erfindungen wie der Fernbedienung und dem Videorekorder änderten sich auch die Sehgewohnheiten der Zuschauer. Prime Time-Soaps wie "Dallas" oder Krimiserien wie "Miami Vice" lockten Millionen vor den Fernseher. Sportübertragungen wurden beliebter denn je und die Talkshows erlebten einen rasanten Aufstieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Eighties Altersempfehlung: ab 12