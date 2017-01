RTL NITRO 13:15 bis 14:05 Actionserie Das A-Team Die Malteser Kuh USA 1984 2017-01-08 19:25 HDTV Live TV Merken Das A-Team wird von Sam Yeng zu Hilfe gerufen. Yeng ist ein alter Freund und besitzt ein Restaurant. Eine chinesische Unterweltorganisation, eine sogenannte Tong, hat sich in Chinatown niedergelassen und terrorisiert die chinesischen Ladenbesitzer. Die finsteren Gesellen versuchen, auch von Sam und dessen Nichte Sun Schutzgelder zu kassieren. Als diese sich weigern zu zahlen, zerstört ein Schlägertrupp ihr Restaurant. Nun schaltet sich das A-Team ein. Bei den Recherchen finden Hannibal und seine Freunde heraus, dass die chinesische Mafia auch in den Drogenhandel verwickelt ist. Ein Grund mehr, die Verbrecher ihrer gerechten Strafe zuzuführen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Frank Lupo, Stephen J. Cannell Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6