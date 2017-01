RTL NITRO 11:40 bis 12:25 Actionserie Das A-Team Auf Sand gebaut USA 1983 2017-01-08 17:50 HDTV Live TV Merken Das A-Team wird eines Tages von dem Bauunternehmer Mickey Stern und seiner Nichte Randy engagiert, um bei einem Auftrag für die Stadt zu helfen. Sie sollen ein altes Lagerhaus abreißen, damit dort ein Bürohaus entstehen kann. Mickey wird aber ständig von seinem Konkurrenten Denham sabotiert, der alle anderen Bauunternehmen unterbietet, indem er billigeres Material benutzt. Als Hannibal mit seinen Musketieren einschreitet, um dem skrupellosen Bauherrn das Handwerk zu legen, entdecken sie, dass hinter Denham der Mafiaboss Tommy Tiller steckt. Dem geht es weniger um Konkurrenzkampf, als darum, einen vor Jahren verübten Mord zu vertuschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Norman Alden (Mickey Stern) Mary Margaret Humes (Randy Stern) Ray Girardin (Carl Denham) Originaltitel: The A-Team Regie: Gilbert Shilton Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6