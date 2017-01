RTL NITRO 08:20 bis 09:10 Actionserie MacGyver Ein einfacher Auftrag USA, CDN 1986 2017-01-08 14:20 Live TV Merken Die Rote Armee hält Afghanistan besetzt. MacGyver soll aus einem dort abgestürzten Spionagesatelliten eine Kapsel mit wichtigen Geheiminformationen bergen, die nicht in die Hände der Russen fallen darf. Es gelingt ihm, aber er wird dabei von afghanischen Milizionären, die mit der sowjetischen Besatzungsmacht zusammenarbeiten, entdeckt und angeschossen. In letzter Sekunde rettet ihn der 13-jährige Ahmed, der ihm bei seiner Familie Unterschlupf gewährt. Doch schnell spüren die Russen das Versteck auf und zwingen MacGyver zu handeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Dana Elcar (Peter Thornton) Ron Gilbert (Leutnant) Michael Shore (Sergeant) Allan Kolman (Captain) Persis Khambatta (Zia) Sid Haig (Khalil) Originaltitel: MacGyver Regie: Cliff Bole Drehbuch: Lee David Zlotoff, Don Mankiewicz Kamera: Frank Raymond Musik: Randy Edelman