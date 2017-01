Phoenix 02:35 bis 03:00 Reportage Stralsund und Wismar Weltkulturerbe an der Ostsee D 2010 2017-01-08 16:35 Merken Auf mittelalterliche Hanse-Tradition sowie Zeugnisse der Moderne trifft der Reisende beim Besuch der Hafenstädte Wismar und Stralsund. Mecklenburg-Vorpommern mit seiner einladenden Ostseeküste bietet attraktive Ziele vor allem für kulturell Interessierte. Immerhin sind Wismar und Stralsund von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden: Es gibt also etwas zu sehen und zu erleben, sowohl mit einem Blick in die Geschichte als auch mit dem Blick in die Zukunft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Stralsund und Wismar

