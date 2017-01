Phoenix 18:45 bis 19:30 Dokumentation Das Jahr der Wildnis Juli bis August D 2009 Live TV Merken In Europa gehören die Monate Juli und August zu den heißesten des Jahres, doch im Süden Afrikas ist es Winter. Die Landschaft, die sich nach einer Regenzeit in voller Pracht zeigt, hat sich nun in eine staubige Wüste verwandelt. Nur im Okavango-Delta, das im Nordwesten Botsuanas gelegene größte Binnenwasserdelta der Erde, stellt sich dem Betrachter noch immer als eine grüne Oase dar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Jahr der Wildnis