Phoenix 15:45 bis 16:30 Dokumentation Winterzauber in Japan D 2007 2017-01-08 09:45 Gewaltige Gebirgsmassive, faszinierende Tiere und eine ursprüngliche Wildnis - solche Naturlandschaften sind in Japan selten und weitgehend unbekannt. Von Dezember bis März erstarrt die Natur im Norden Japans unter klirrender Kälte, für vier Monate entsteht dann eine zauberhafte Winterlandschaft von atemberaubender Schönheit. Originaltitel: Winterzauber in Japan