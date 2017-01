Phoenix 14:15 bis 15:00 Dokumentation Winter in Sankt Petersburg Glanz und Schatten einer Metropole D 2014 2017-01-08 08:15 Live TV Merken Fast 200 Jahre war St. Petersburg die Hauptstadt des Russischen Kaiserreichs. Zar Peter der Große hat die Stadt 1703 gegründet. Heute ist sie die nördlichste Millionenmetropole der Welt. Ihr Name klingt stolz - nicht nur für russische Ohren. Aber die imperiale Fassade bröckelt. Der Film erzählt von Menschen in St. Petersburg: von den Bewohnern der schäbigen Kommunalkas, Gemeinschaftswohnungen, in denen sich bis zu 16 Familien Flur, Bad und Küche teilen. Und von neureichen Petersburgern, die für riesige Summen teure Bälle in ehemaligen Zarenpalästen inszenieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Winter in Sankt Petersburg