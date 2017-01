Phoenix 05:45 bis 06:30 Dokumentation Seen auf dem Dach der Welt Der Qinghai Hu in China D 2011 Live TV Merken Hoch oben in den Bergen Tibets befindet sich einer der heiligsten Plätze des Buddhismus: Ein See, den die Tibeter Tso Ngönpo nennen, die Mongolen Kokonor und die Chinesen Qinghai Hu. Aus allen drei Sprachen ins Deutsche übersetzt, heißt das "der blaue See". Der Qinghai Hu liegt im Nordosten des tibetischen Hochlandes, etwa 3.200 Meter über dem Meeresspiegel. Er ist einer der größten Salzseen der Welt und der größte Binnensee Chinas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seen auf dem Dach der Welt

