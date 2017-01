RTL Plus 21:50 bis 23:30 Drama Schlag weiter kleines Kinderherz D 1995 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Sybille und Sebastian Bernegger sind stolz und glücklich über die Geburt ihres Sohnes Leon. Sebastian fühlt sich ganz und gar als Vater des Neugeborenen, obgleich er weiß, dass er nicht der Erzeuger des Kindes ist. Schon wenige Stunden nach der Geburt bemerkt eine Säuglingsschwester die merkwürdig bläuliche Färbung von Leons Haut. Der sofort hinzugezogene Arzt stellt eine beunruhigende erste Diagnose: Verdacht auf "Vitium Cordis" - ein organischer Defekt des Herzens, der das Baby bald zusehends verfallen läßt. Sofort wird das Kind aus der Frauenklinik in die Kinderherzstation verlegt. Gegenüber den Eltern wird die lebensgefährliche Erkrankung Leons zunächst verharmlost. Doch dann bekommt Sebastian Bernegger, der gerade mit seinen Kollegen die Geburt seines Sohnes feiert, die Nachricht, die alles verändert: Leon ist mit einem schweren Herzfehler geboren worden. Überlebenschancen hat das Kind nur, wenn es innerhalb der nächsten Tage operiert wird. In den folgenden Stunden und Tagen kämpft Sebastian Bernegger einen dramatischen Kampf um das Leben seines Sohnes. Verzweifelt ringt er darum, einen Operationstermin für Leon zu bekommen. Mangel an Fachärzten, Krankenschwestern und Betten in der Kinderklinik führen dazu, dass der lebensrettende Eingriff immer wieder verschoben werden muß. Die Machtlosigkeit und das grausame Warten werden zur Zerreißprobe für die junge Ehe von Sybille und Sebastian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacques Breuer (Sebastian Bernegger) Anne Kasprzik (Sybille Bernegger) Alexander Radszun (Dr. Arnold) Marius Kleyer (Leon Bernegger) Katja Brügger (Ulrike) Justus von Dohnányi (Dr. Gassner) Utz Richter (Sebastians Vater) Originaltitel: Schlag weiter, kleines Kinderherz! Regie: Michael Meyer Drehbuch: Beate Langmaack Musik: Jens Fischer