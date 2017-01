RTL Passion 02:50 bis 03:30 Serien Royal Pains Diskretion über alles? USA 2009 Merken Infolge von Boris' Empfehlungen setzt sich der Patientenkreis von Hank zunehmend aus immer illustreren Persönlichkeiten zusammen. So wird er zum Beispiel in das Haus des Senators und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Everett gerufen: Es geht um Kendrick, den Sohn des Senators, der unter plötzlichen Lähmungserscheinungen leidet - ausgerechnet jetzt, wo er seine Karriere als Footballer starten will. Deshalb möchte Kendricks ehrgeizige Mutter Lucy, dass Hank ihren Sohn komplett durchcheckt - und da sie Wert auf äußerste Diskretion legt und keinesfalls möchte, dass die Presse Wind von Kendricks Erkrankung bekommt, hat sie eine kurzerhand sämtliche medizinischen Geräte selbst gekauft. Leider verschlechtert sich Kendricks Zustand während der Untersuchung aber zusehends, und Hank kann sich keinerlei Reim darauf machen, was dem jungen Mann fehlt. Deshalb empfiehlt er Lucy, den Patienten doch in ein Krankenhaus verlegen zu lassen, was diese aber nach wie vor strikt ablehnt. Erst in letzter Minute findet Hank schließlich die Ursache von Kendricks rätselhafter Krankheit und kann dem angehenden Sportler heilen. Ungewollt bestätigt Hank erneut seinen guten Ruf sowohl als kompetenter, aber auch diskreter Arzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Dr. Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Jill Flint (Jill Casey) Reshma Shetty (Divya Katdare) Aaron Dean (Kendrick Everett) Margaret Colin (Lucy Everett) Dreama Walker (Melody Everett) Originaltitel: Royal Pains Regie: Jace Alexander Drehbuch: Andrew Lenchewski Kamera: Michael Slovis Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12

