RTL Passion 08:45 bis 09:10 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Alle sind in großer Sorge um Katja. Ben versucht verzweifelt herauszufinden, wo der Container abgeblieben ist. Erst durch einen Hinweis der Polizei erfahren sie, dass sich der Container zwar immer noch im Hafen befindet, aber der genaue Stellplatz nicht zu ermitteln ist. Ben eilt auf eigene Faust los, um den Container mit Katja zu finden. Jessica und Marian verbringen eine wundervolle Nacht in ihrem Zelt. Doch während Marian überglücklich ist, mit Jessica zusammen zu sein, kocht in dieser das schlechte Gewissen hoch. Immer wieder wird sie daran erinnert, dass sie Marian mit seinem Sohn betrogen hat. Jessica erträgt ihr schlechtes Gewissen schließlich nicht mehr und entschließt sich, vor der Wahrheit zu fliehen. Als der anstehende Gerichtstermin wegen Jennys Erbe auf unbestimmte Zeit verschoben wird, da der Richter angefahren worden ist, vermutet Axel dahinter sofort eine typische Steinkamp-Intrige. Er will sich das nicht gefallen lassen und schaltet die Polizei ein. Als jedoch klar wird, dass die Steinkamps unschuldig sind, rastet Axel vor der Polizei aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Katrin Esser, Sarah Höflich