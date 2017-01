RTL Passion 06:55 bis 07:20 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Ingo hat seine unermessliche Wut auf Tom an dessen Bulli ausgelassen. Während Tom Ingos Wut auf ihn akzeptiert, erkennt Ingo in einem Gespräch mit Ben ernüchtert, dass es so nicht weitergehen kann und er eine Entscheidung treffen muss. Annettes größte Angst - eine endgültige Trennung - scheint wahr zu werden. Ben lässt das ungute Gefühl nicht los, dass Katja in Gefahr ist. Er alarmiert hilflos die Polizei, die seine Sorge um Katja jedoch nicht ernst nimmt. Während Katja sich im Container verzweifelt an die letzte Hoffnung klammert, dass Ben ihre Not spürt und sie rettet, scheint dieser sich von Claudia beruhigen zu lassen und die Sorgen um Katja wieder zu verdrängen. Weil Franziska für Florian nicht Richards Unterschrift erschleichen will, kommt es zwischen den beiden zum Streit. Während Florian wütend seine Eishockeykarriere und auch die Beziehung zu Franziska in Gefahr sieht, ist Franziska enttäuscht, dass Florian sie nicht verstehen kann. Doch sie will natürlich auch nicht, dass Florian Essen endgültig verlassen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Katrin Esser, Sarah Höflich