ZDF 23:30 bis 01:25 Thriller The Town - Stadt ohne Gnade USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Doug MacRay ist der Anführer einer skrupellosen Bankräuber-Gang. Bei einem Überfall nehmen sie die Filialleiterin Claire Keesey kurzfristig als Geisel. Kurze Zeit später begegnen sich Doug und Claire erneut und beginnen eine leidenschaftliche Affäre, die beide in Gefahr bringt ... - Packender Thriller von und mit Oscar-Gewinner Ben Affleck In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Affleck (Doug MacRay) Rebecca Hall (Claire Keesey) Jon Hamm (FBI S.A. Adam Frawley) Jeremy Renner (James Coughlin) Blake Lively (Krista Coughlin) Slaine (Albert 'Gloansy' Magloan) Owen Burke (Desmond Elden) Originaltitel: The Town Regie: Ben Affleck Drehbuch: Peter Craig, Peter Craig, Ben Affleck , Aaron Stockard Kamera: Robert Elswit Musik: David Buckley, Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16