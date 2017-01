ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Ein starkes Team Vergiftet D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mord in der Gourmet-Szene: Auf den Sternekoch Immo Haferkamp wird während der TV-Aufzeichnung seiner Kochsendung ein Giftanschlag verübt. Der Angriff läuft allerdings nicht wie geplant: Nicht er, sondern ein Praktikant kommt ums Leben. Schnell stellt das "starke Team" fest, dass es in Haferkamps Umfeld eine Vielzahl an Personen gibt, die eine Rechnung mit ihm offen haben … "Vergiftet" ist der 4. Fall des neuen "starken Teams" um Linett Wachow und Otto Garber. Das "starke Team" ist seit mehr als 20 Jahren in Berlin im Einsatz und gehört zu den erfolgreichsten ZDF-Samstagskrimireihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefanie Stappenbeck (Linett Wachow) Florian Martens (Otto Garber) Arnfried Lerche (Reddemann) Kai Lentrodt (Ben Kolberg) Jaecki Schwarz (Sputnik) Thomas Heinze (Immo Haferkamp) Lisa Martinek (Daniela Haferkamp) Originaltitel: Ein starkes Team Regie: Jörg Lühdorff Drehbuch: Leo P. Ard Kamera: Philipp Timme Musik: Oli Biehler