ZDF 08:35 bis 09:00 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 39 Der Kobold aus dem Briefkasten D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Barbara ist verreist und Bibi und Bernhard sind allein zu Haus. Beim Hereinhexen der Post, verhext sich Bibi. Aus dem Briefkasten kommen nun all die Dinge, die in Werbesendungen oder Briefen beschrieben sind. Darunter auch ein Kobold aus einem Brief von Bibis Cousine Margie. Der will sofort zurück nach Irland. Und da Bibi den richtigen Rückhexspruch lange nicht findet, sorgt er für jede Menge Chaos. Nur mit viel Mühe und der Hilfe von Oma Grete, gelingt es Bibi, dem turbulenten Spektakel ein Ende zu machen. Originaltitel: Bibi Blocksberg Regie: Gerhard Hahn, Royce Ramos Musik: Heiko Rüsse, Fritz Killermann