ZDF 07:05 bis 07:25 Trickserie Peter Pan - Neue Abenteuer Folge: 36 Vorsicht, Kamera! F, IND, D 2016 Michael will bei einem Fotowettbewerb mitmachen und nimmt eine Sofortbild-Kamera mit nach Nimmerland. Wendy und John warnen ihn: Meistens haben ihre Geräte dort Schaden angerichtet. Aber Michael nimmt die Kamera trotzdem mit. Er macht Fotos von vielen Dingen und merkt nicht, dass die dadurch verschwinden. Erst als er seine Freunde fotografiert, fällt ihm auf, dass alle verschwunden und nun in dem Foto gefangen sind. Das will Hook ausnutzen. Originaltitel: The New Adventures of Peter Pan Regie: Augusto Zanovello Drehbuch: Christelle Rosset, Sébastien Oursel Musik: Frédéric Talgorn