ZDF 05:35 bis 06:00 Dokusoap Die Mädchen-WG: Ohne Eltern in den Schnee D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In der zehnten Folge wollen die Mädchen den Jugendtreff mit einem Graffiti verschönern. Doch der Einsatz endet für Leona mit einem Riesenschreck. Farina und Lilly nutzen heute das schöne Alpenwetter für einen Ausritt. Clara, Cora und Leona machen währenddessen aus einem Supermarkt ihren eigenen Spielplatz und strapazieren die Nerven der Verkäufer. Endlich unabhängig und erwachsen - und der erste Urlaub ohne Eltern. Viele Kinder träumen von Ferien, die sie selbst bestimmen dürfen. Niemand, der einen durch langweilige Museen schleift oder der einem vorschreibt, wie lange man schlafen darf. Dafür jede Menge Spaß und Abenteuer. Aber wie fühlt sich der Traum an, wenn er Wirklichkeit wird? "Die Mädchen-WG" gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mädchen-WG

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 527 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 102 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 77 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 67 Min.