Der amerikanische Staranwalt Jack Moore ist im Auftrag einer amerikanischen Firma nach Peking gereist, um dort Verhandlungsgespräche mit dem Medienunternehmer Lin Shou zu führen. Der Deal gelingt, Moore feiert in einem Nachtclub und verbringt die Nacht mit dem einheimischen Modell Hong Ling. Als er am nächsten Morgen in seiner Hotelsuite erwacht, liegt die junge Frau tot in seinem Bett und er wird von der chinesischen Polizei verhaftet. Da die amerikanische Botschaft ihm keinen Anwalt stellen darf, übernimmt die chinesische Pflichtverteidigerin Shen Yuelin seinen Fall und will ihren Mandanten dazu überreden, seine Schuld zuzugeben, denn das sei die einzige Möglichkeit, das Gericht milde zu stimmen. Die Beweislage ist erdrückend, doch Yuelin beginnt allmählich an die Unschuld Moores zu glauben und ermöglicht ihm sogar eine Tatortbesichtigung. Als auf Moore dabei ein Mordanschlag verübt wird, flüchtet er in die amerikanische Botschaft, verlässt sie jedoch freiwillig wieder, als er erfährt, dass Yuelin mit ihrer Karriere für ihn bürgen musste. Der Angeklagte und seine Verteidigerin kommen Stück für Stück einigen Ungereimtheiten auf die Spur. Moore erinnert sich an ein Telefonat, das Hong Lin am Abend vor ihrem Tod geführt hat. Doch die Telefonnummer wurde von Regierungsbeamten gelöscht. Plötzlich erhalten die beiden Hilfe von höchster Stelle: General Hing, der Vater der Ermordeten, will wissen, was wirklich mit seiner Tochter passiert ist. Bei dem spannenden Gerichts-Thriller "Red Corner - Labyrinth ohne Ausweg" dürfte kein Zweifel an der Unschuld von Sympathieträger Richard Gere alias Jack Moore aufkommen. So kann sich der Zuschauer ganz darauf konzentrieren, wie es ihm gelingt, seine Freiheit wiederzuerlangen. Regisseur Jon Avnet ("Grüne Tomaten") kreiert im Verbund mit Produzent Wolfgang Petersen einen sehr emotionalen, manchmal gar poetischen Film, flankiert das Gerichtsdrama mit harten Gefängnismisshandlungsszenen und einer atemberaubenden Flucht durch die Straßen Pekings. Der Film entwirft ein reaktionäres Bild der chinesischen Justiz der 90er Jahre. Hierbei fungiert die Figur der Bai Ling, einer Vertreterin der Kulturrevolution mit Verantwortungsbewusstsein und echtem Einsatz für die Gerechtigkeit, als Hoffnungsträger für ein reformiertes China. Schauspieler: Richard Gere (Jack Moore) Bai Ling (Shen Yuelin) Bradley Whitford (Bob Ghery) Byron Mann (Lin Dan) Peter Donat (David McAndrews) Robert Stanton (Ed Pratt) Tsai Chin (Xu) Originaltitel: Red Corner Regie: Jon Avnet Drehbuch: Robert King Kamera: Karl Walter Lindenlaub Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12