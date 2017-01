ZDF neo 20:15 bis 21:55 Actionfilm Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel USA 1986 2017-01-07 02:55 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Pete "Maverick" Mitchell ist ein junger Kampfjetpilot bei der US Navy und gilt als talentiert und draufgängerisch. Er nimmt an dem harten Ausbildungsprogramm "Top Gun" teil. "Maverick" und sein bester Freund "Goose" fliegen zusammen einen Jet. Ihr Ziel: die Nr. 1 werden. Dabei stört allerdings Flieger-Ass "Iceman", der das gleiche Ziel verfolgt und zu "Mavericks" erbittertem Konkurrenten wird. Außerhalb des Luftwaffenstützpunktes lernt "Maverick" (Tom Cruise) die attraktive Charlotte Blackwood (Kelly McGillis) kennen und verliebt sich in sie. Doch wenig später muss er feststellen, dass Charlotte unter dem Codenamen "Charlie" eine zivile Ausbilderin bei "Top Gun" und damit seine Vorgesetzte ist, die seine Avancen zurückweist. Schließlich aber erliegt sie dem Charme des Fliegers, und die beiden werden ein Paar. Als "Goose" (Anthony Edwards) bei einem seiner waghalsigen Flugmanöver ums Leben kommt, verliert "Maverick" sein Selbstbewusstsein und denkt ans Aufgeben. Er nimmt die Herausforderung jedoch an, als er zu einem Einsatz abkommandiert wird und endgültig zeigen muss, ob er das Zeug zur Nr. 1 hat. Hochglanz-Action-Klassiker von Erfolgs-Regisseur Tony Scott ("Crimson Tide - In tiefster Gefahr", "Der Staatsfeind Nr. 1") mit Tom Cruise in der Hauptrolle, der mit diesem Film zum Weltstar avancierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cruise (Maverick) Kelly McGillis (Charlie) Val Kilmer (Iceman) Tim Robbins (Merlin) Tom Skerritt (Viper) Meg Ryan (Carole) Anthony Edwards (Goose) Originaltitel: Top Gun Regie: Tony Scott Drehbuch: Jim Cash, Jack Epps Jr. Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 12