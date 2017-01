ZDF neo 18:50 bis 19:30 Krimiserie Monk Mr. Monk in Manhattan USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Merken Eine Spur im Mordfall seiner geliebten Frau Trudy führt Monk nach Manhattan. Doch bevor er anfangen kann, werden in seinem Hotel der lettische Botschafter und dessen Leibwächter ermordet. Da Monk ein direkter Zeuge und sein Ruf ihm nach New York vorausgeeilt ist, wird er von den Kollegen in die Ermittlungen einbezogen. Im Gegenzug wollen sie ihn in Sachen Trudy unterstützen. Monk stürzt sich sofort auf den Fall - wie immer auf seine spezielle Art. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Bitty Schram (Sharona Fleming) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Mykelti Williamson (Captain Walter Cage) Jeffrey Dean Morgan (Steven Leight) Ajay Naidu (Masul the Cabbie) Originaltitel: Monk Regie: Randall Zisk Drehbuch: Andy Breckman Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12