ZDF neo 17:15 bis 18:00 Krimiserie Hart aber herzlich Folge: 67 Das rasende Himmelbett USA 1982 Jonathan schenkt Jennifer zu ihrem Geburtstag das Hotelbett, in welchem sie ihre Flitterwochen verbracht haben. Doch es handelt sich um das falsche Exemplar. Gemeinsam suchen sie das Hotel auf, um das richtige Bett zu kaufen. Doch wie sich herausstellt, ist das Bett heiß begehrt. Plötzlich müssen es die Harts mit einer Schmugglerbande aufnehmen, denn das Bett birgt ein Geheimnis. Schauspieler: Robert Wagner (Jonathan Hart) Stefanie Powers (Jennifer Hart) Lionel Stander (Max) Antoinette Bower (Maris Thorne) Daniel Pilon (Jean-Pierre de Bonfleur) Zitto Kazann (Burgish) Wayne Heffley (Sheriff Reinhardt) Originaltitel: Hart to Hart Regie: Leo Penn Drehbuch: Bill LaMond, Jo LaMond Kamera: Michel Hugo Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12