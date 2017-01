Tele 5 02:43 bis 04:04 Actionfilm Android Cop USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der nicht mehr allzu fernen Horrorzukunft trennen Mauern und Selbstschussanlagen eine Zone der Armen und Verseuchten von den Wohngebieten der Reichen und Gesunden. Der ebenso unbestechliche wie kampflustige Detective Hammond sorgt in beiden Teilen der Stadt für Ordnung und ist überhaupt nicht begeistert, ab sofort mit einem halbmechanischen Partner, dem Android Cop, zusammen arbeiten zu müssen. Doch die Zeit drängt: Die Tochter des Bürgermeisters wurde entführt und steckt jetzt mitten in der Zone. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Jai White (Hammond) Kadeem Hardison (Sgt. Jones) Randy Wayne (Android Cop) Charles S. Dutton (Mayor Jacobs) Larissa Vereza (Helen Jacobs) Gerald Webb (George Jones) Duane Avery (Newald Mason) Originaltitel: Android Cop Regie: Mark Atkins Drehbuch: Mark Atkins Kamera: Mark Atkins Musik: Christopher Cano Altersempfehlung: ab 16