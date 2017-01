ZDFinfo 01:20 bis 02:05 Dokumentation Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß GB 2015 2017-01-09 12:05 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein Lächeln in einer Strichzeichnung schreibt Popgeschichte: das Smiley. Von der Motivationshilfe wird es zum Ausdruck eines Lebensgefühls einer ganzen Epoche. Einige haben daran verdient. Die Bausteine sind bunt und können immer wieder anders verbaut werden. Kinder bauen damit die unterschiedlichsten Häuser und Türme. Der Entwickler der ersten Steine hatte zuvor bei Kindern nachgefragt, was sie sich wünschen. Aber ein anderer hatte Erfolg damit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention