ZDFinfo 23:55 bis 00:35 Dokumentation Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod GB 2015 2017-01-09 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 6: Diese Erfindung hat inzwischen millionenfach Leben gerettet: der Herzschrittmacher. Er beruht erstaunlicherweise auf dem Fehler eines Elektroingenieurs. Allerdings war es ein weiter Weg von der Idee und den ersten tragbaren Modellen bis zum heutigen, kleinen Implantat. Vor allem gab es ein Problem zu lösen: Was geschieht, wenn die Batterie leer ist? Weitere Erfindungen, bei denen es sich um Angelegenheiten um Leben und Tod handelte, sind der Metalldetektor oder auch das Gatling-Repetiergeschütz. Originaltitel: Sparks Of Invention