ZDFinfo 18:45 bis 19:30 Dokumentation Moderne Wunder: Technik der 80er USA 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken PC, CD und Videorekorder - die technischen Ikonen der 80er Jahre prägen zum Teil unseren Alltag bis heute. "Moderne Wunder" erinnert an Digital-Technologie, die sich nachhaltig durchsetzte. Walkman, Gameboy und Mobiltelefone, damals noch liebevoll "Knochen" genannt, traten ihren Siegeszug an. Zu den Zeitzeugen dieses spannenden Kapitels der Technikgeschichte gehört unter anderen Apple-Gründer Steve Wozniak. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels