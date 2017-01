ZDFinfo 12:50 bis 13:35 Dokumentation Streitfall Computerspiele Gefahr oder Hirntraining? GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Videospiele machen uns angeblich gewalttätig oder süchtig. Aber stimmt das? Was bewirken Videospiele tatsächlich in unserem Gehirn? Wissenschaftler geben Antworten. Bei den Ursachen für Gewalttätigkeit gibt es eben nicht den einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wir blicken hinter den Hype und die Schlagzeilen, um herauszufinden, ob Videospiele wirklich so schädlich sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Should You Really Play Video Games?