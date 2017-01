ZDFinfo 09:45 bis 10:30 Reportage Feuerwerk und Donnerschläge Pyrotechniker lassen es krachen D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken In der Nähe des oberbayrischen Idylls Kloster Benediktbeuern steigen dunkle Rauchschwaden empor. Explosionen im Minutentakt, Feuerbälle und ohrenbetäubender Lärm mitten in einer Kiesgrube. Was aussieht wie ein Filmset ist die Abschlussprüfung des Lehrgangs zwei der Pyrotechnikerschule Hummig. An diesem Tag müssen die Kursteilnehmer beweisen, dass sie es richtig krachen lassen können. Die Königsdisziplin ist die Autoexplosion. Unter den kritischen Augen des Prüfers von der Gewerbeaufsicht soll das große Ding in die Luft gejagt werden. Ein Film über die ganz eigene Welt der Zündler und Pseudobombenbastler. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Feuerwerk und Donnerschläge

