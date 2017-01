ZDFinfo 07:15 bis 07:45 Reportage Gleisbruch und Kabelsalat Bahnprofis im Einsatz Gleisbruch und Kabelsalat - D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Frank Grothe ist seit acht Jahren als U-Bahn-Schweißer mit dabei. Er arbeitet mit über 2000 Grad Celsius, das Material wiegt 300 Kilogramm. "Noch 'ne Frage, warum wir so schwitzen?" Sie sorgen dafür, dass die Berliner Fahrgäste ihr Ziel sicher erreichen: Die 15 Nachtschweißer halten das Schienennetz in Schuss, die Wartungstruppe beseitigt Sturm- und Unfallschäden. Die Kollegen der beiden Teams sind perfekt aufeinander eingeschworen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF.reportage Regie: Sven Ihden