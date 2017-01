WDR 20:15 bis 21:45 Show Sketch-Highlights XL D 2016 2017-01-08 13:00 Stereo Untertitel HDTV Merken Was haben alle diese Sketche gemeinsam? Ein platzender Hund in der "Plattenküche", gespielte Wortwitze aus "Schmidteinander", das verrückte Chaos bei "Monty Pythons fliegender Zirkus", der blanke Nonsens der "Bananas", Wutanfälle in "Ein Herz und eine Seele" oder fehlgeleitete Textnach-richten von Carolin Kebekus in "PussyTerror TV"? Sie sind jetzt und für immer Kult und bringen die Menschen unweigerlich zum Lachen. Und sie bedienen sich alle der gleichen Themen - quer durch die Jahrzehnte: es geht um Alltagsthemen wie Kommunikation und Missverständnisse, Sex und das Miteinander von Mann und Frau sowie Essen und Trinken, das Wetter, die Religion, den Sport oder die liebe Familie. In "Sketch-Highlights XL" werden diese Sketche aus bekannten Kultsendungen und neuen WDR Comedy-Knallern thematisch gebündelt und kommentiert von beliebten Komikern und Kabarettisten wie u.a. Jürgen von der Lippe, Gerburg Jahnke, Jürgen Becker, Marc Metzger, Isabel Varell oder Lisa Feller. Wir versprechen: 90 Minuten Sketch-Höhepunkte und natürlich jede Menge Spaß und gute Laune! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sketch-Highlights XL