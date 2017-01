WDR 17:45 bis 18:15 Kochen Kochen mit Martina und Moritz Fit ins Neue Jahr - Schlank, genussvoll und gesund! D 2015 2017-01-08 06:40 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken - Fit ins Neue Jahr - Schlank, genussvoll und gesund! Wenn die Fest- und Feiertage vorüber sind, ist man froh, wenn man etwas gegen sein schlechtes Gewissen tun kann: Früher ins Bett gehen, weniger Alkohol trinken, mehr Bewegung und sich beim Essen etwas zurückhalten. Das ist die Summe dessen, was dann mit ein bisschen Konsequenz dazu führt, dass dann am Ende die guten Neujahrsvorsätze tatsächlich umgesetzt werden. Immer gut, wenn man auf den zwickenden Hosenbund hört. "Wehret den Anfängen!" ist ein nicht zu unterschätzender Grundsatz: solange man nur ein paar wenige hässliche Pfunde wieder loswerden will, ist das kein Problem. Deshalb verraten die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz heute ihre persönlichen Tipps und Rezepte, wie man sich genussvoll schlank essen kann. Smoothies, sanfte Cremesüppchen, viel Gemüse, Fisch und helles, bekömmliches Fleisch vom Hähnchen. Immer nach dem Motto: Viel Geschmack, wenig Kalorien. Daran kann man ruhig seinen Speisezettel orientieren. Mit einiger Disziplin durchgehalten, fühlt sich am Ende die Taille wieder richtig an - versprochen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer Originaltitel: Kochen mit Martina und Moritz