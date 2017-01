WDR 16:00 bis 16:45 Reportage So will ich wohnen! Eine Küche für Andrea und Guido D 2015 2017-01-09 09:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken - Eine Küche für Andrea und Guido Elegantes Weiß trifft auf trendiges Vintage-Holz, dazu eine Kochinsel und eine Bildergalerie. Andrea und Guido aus Sankt Augustin sagen sofort: So wollen wir wohnen! Einrichtungsexpertin Emell Gök Che hat ihnen die Wahl gelassen zwischen mehreren hochwertigen Vorbildern. Eine Luxus-Küche in Köln hat bei dem Paar schließlich das Rennen gemacht. Wir verwandeln die alte Küche der beiden für wenig Geld in einen traumhaften Raum. Eine relativ einfache, weiße Küchenzeile mit Hochglanz-Fronten wird zum Design-Objekt aufgepeppt, und zwar mit altem Eichenholz. Es entsteht gegenüber eine Kochinsel mit einer Frühstücksbar, die auch für kleine Küchen geeignet ist. Die Dunstabzugshaube darüber verwandeln wir in eine Lichtquelle, die einem Kristall-Kronleuchter Konkurrenz machen kann. Ein Regal erhält eine stylisch bedruckte Glasschiebetür, dessen Design den Materialmix perfekt macht. Emell Gök Che setzt in der Küche außerdem Akzente mit schwarz-weißen Accessoires, die man zum Nulltarif selbst machen kann. Auftakt für drei neue Folgen mit der sympathischen Einrichtungsexpertin aus Paderborn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Emell Gök Che Originaltitel: So will ich wohnen!