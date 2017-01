WDR 08:20 bis 09:45 Komödie Freie Fahrt ins Glück D 2007 2017-01-07 03:55 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Karla und Werner haben 35 harmonische Ehejahre hinter sich. Wenn es aber um Ferien geht, ist es aus mit der Harmonie. Der Urlaub gerät zum Desaster und Karla kümmert sich lieber um ihre Enkelkinder - bis sie den attraktiven Markus kennen lernt. Nach 35 Ehejahren ist die Liebe zwischen Karla und Werner merklich eingerostet. Ein prickelnder Besuch im luxuriösen Wellness-Hotel soll ihr Gefühlsleben wieder in Schwung bringen. Tatsächlich fühlt Karla sich im Whirlpool und bei der Meditation wie neu geboren. Doch Werner erduldet Schlammbäder und Schonkost nur, weil er sich auf den anschließenden Urlaub im Wohnmobil freut, an dem seine Gattin zähneknirschend teilnimmt. Karla konnte Camping noch nie etwas abgewinnen, doch Werner liebt den Ruf der Natur. Beide geben sich wirklich Mühe, doch als Werner sich mehr und mehr um seine fidelen Camping-Freunde Günther und Ursula kümmert, fühlt Karla sich vernachlässigt und reist wütend ab. Auf dem Heimweg erhält sie den Notruf ihrer Tochter Conny, die sich den wohlverdienten Urlaub mit ihrem Mann Stefan auch anders vorgestellt hat. Die beiden Kinder Jule und Max halten ihre jungen Eltern so sehr auf Trab, dass ihnen keine freie Minute bleibt, um über Connys Rückkehr in ihren Beruf als Fotografin zu sprechen. Kurzerhand fährt Karla nach Amrum, um die beiden zu entlasten. Auch Werner kommt angereist, doch so schnell glätten sich die Wogen nicht: Während Karla sich im kuscheligen Ferienhaus um die Enkelkinder kümmert, darf Werner in seinem heißgeliebten Wohnmobil nächtigen. Die Situation spitzt sich zu, als Werner die Camping begeisterte Witwe Ruth und Karla den attraktiven Markus kennenlernt. Sind 35 Ehejahre so schnell vergessen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gila von Weitershausen (Karla) Michael Mendl (Werner) Suzan Anbeh (Conny) Kai Scheve (Stefan) Marlen Diekhoff (Ruth Amsik) Krystian Martinek (Markus) Mathilde Bundschuh (Jule) Originaltitel: Freie Fahrt ins Glück Regie: Ariane Zeller Drehbuch: Jessica Schellack, Kerstin Oesterlin Kamera: Til Maier Musik: Wolfgang Pose