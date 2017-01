N24 Doku 01:20 bis 02:00 Dokumentation Das Ende der Nazi-Herrschaft - Kriegsende in Europa (Teil 2) F 2015 Merken Bis zum bitteren Ende und ohne Scheu vor weiteren Verlusten, rufen die Nazis die Bevölkerung zum Widerstand auf. Doch am 8. Mai 1945 ist es endlich soweit: Nach unzähligen Opfern tritt die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht in Kraft. Was geschah daraufhin mit Hitlers Anhängern und den Gefangenen? Die N24-Dokumentation bietet einen Einblick in die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges und zeigt, welche Herausforderungen die Menschen auch nach Ende des Krieges noch zu bewältigen hatten. In Google-Kalender eintragen