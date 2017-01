N24 Doku 20:05 bis 21:00 Magazin Welt der Wunder Vielseitige Kraftfahrzeuge: Was kann ein Motorschlitten? Vielseitige Kraftfahrzeuge: Was kann ein Motorschlitten? D 2015 Merken Diese schnellen Flitzer müssen bis zu -40 Grad Celsius standhalten: Schneemobile. In den Gebieten des Polarkreises sind sie als Transportmittel unverzichtbar. Auch bei Rennen machen die Motorschlitten eine sportliche Figur. "Welt der Wunder" zeigt, wie vielseitig das Kraftfahrzeug der kältesten Regionen ist. Außerdem: Die Kunst der Riesenkaninchenaufzucht. Bewusste Ernährung - wie kann Essen die Abwehrkräfte stärken? Und: Skurrile Singlebörsen - wie nützlich sind Nischen-Portale? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder