N24 Doku 23:45 bis 00:40 Dokumentation Spezialkommandos im Zweiten Weltkrieg: Churchill schlägt zurück GB 2016 Am 27. Dezember 1941 rücken die Alliierten in die norwegischen Stadt Vadsø sowie die umliegenden Inseln ein, um feindliche Truppen zu vertreiben und essentielle Rohstoffe für deren Waffenproduktion zu vernichten. Doch wird die heikle Mission im Hauptstützpunkt der deutschen Wehrmacht erfolgreich verlaufen und es Churchill somit gelingen, ein hoffnungsvolles Zeichen zu setzen? Originalaufzeichnungen beteiligter Soldaten gewähren einen spannenden Einblick in das Kampfgeschehen. Originaltitel: WWII's Greatest Raids