N24 Doku 13:10 bis 14:15 Dokumentation Impuls zum Blackout USA 2010 Stellen Sie sich vor, eine Bombe explodiert und legt damit sämtliche elektrischen Anlagen und elektronischen Geräte lahm, ohne dabei Menschen zu verletzen. Durch einen starken nuklearen elektromagnetischen Impuls wäre dies möglich. Was würde passieren, wenn die Gesellschaft ihr elektrisches Netz verliert? Ist es möglich, dass Terrorgruppen über die nötige Technologie verfügen, um einen Anschlag dieser Art umzusetzen? "Impuls zum Blackout" liefert Antworten. Originaltitel: Science for Future World Leaders: E.M.P Bomb