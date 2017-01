N24 Doku 08:25 bis 09:15 Dokumentation USA Top Secret: Unterwelten USA 2014 Merken Obwohl unterirdisch überlebenswichtige Energiequellen durch zahlreiche Pipelines befördert werden, machen sich die Einwohner meist keine Gedanken darüber, was sich unter der Erde der Vereinigten Staaten verbirgt. Dabei existieren dort längst nicht nur Rohrleitungen, sondern komplexe Gebilde wie Bunker, Tunnel oder Transportsysteme. Doch welchen Zweck verfolgen die versteckten Bauwerke und wer hat sie errichtet? Könnte sich gar eine ganze Stadt im Untergrund der USA befinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Book of Secrets Altersempfehlung: ab 12